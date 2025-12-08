Cómo teñir las canas y restaurar el color del cabello: el remedio casero sencillo de preparar que regresa el tono. (Fuente: Archivo)

El uso de bicarbonato de sodio para las canas ha ganado popularidad en las plataformas digitales, especialmente entre aquellos que buscan alternativas naturales para el cuidado del cabello y desean evitar el uso de tinturas químicas. Este método se destaca por ser un producto económico y de fácil aplicación en el hogar.

El cuidado del cabello con alternativas naturales se ha convertido en una tendencia creciente, reflejando un cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables y menos agresivas.

Como surgen las canas

El proceso de aparición de canas se produce cuando los folículos capilares cesan la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello.

Diversos factores, como la genética, el envejecimiento, el estrés y la deficiencia de nutrientes, pueden acelerar este fenómeno. Aunque no es posible detenerlo por completo, existen métodos para reducir la apariencia de las canas o lograr un tono más homogéneo.

Guía para la aplicación del bicarbonato de sodio en el cabello

El procedimiento es sumamente sencillo y únicamente requiere ingredientes que se pueden encontrar en cualquier cocina. Para llevar a cabo la prueba, se sugiere preparar una mezcla con una parte de bicarbonato y tres de agua tibia hasta obtener una pasta suave.

Aplicar sobre el cabello húmedo.

Masajear suavemente el cuero cabelludo en círculos.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

Enjuagar con agua y luego usar el champú habitual.

Se aconseja realizar este proceso una o dos veces por semana para observar cambios graduales.

Ventajas adicionales del bicarbonato de sodio

Este ingrediente natural no solo contribuye a disimular las canas, sino que también ofrece diversos beneficios para el cabello:

Elimina células muertas del cuero cabelludo.

Reduce el exceso de grasa.

Limpia residuos de productos capilares.

Aporta una sensación de frescura.

Sin embargo, es recomendable evitar un uso excesivo, ya que podría ocasionar sequedad. En caso de experimentar irritación consultar a un médico de inmediato.