El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial que cuando existen impuestos morosos, una de las medidas del proceso de cobro puede ser el embargo de salarios.

En el momento en el que esta medida entra en vigencia, parte del sueldo se deriva a la agencia en cada período de pago hasta que finalice la sanción.

IRS incautará los sueldos de quienes tengan un embargo y demoren estos trámites

Cuando IRS decide embargar los salarios de un trabajador, independientemente de su nacionalidad, el empleador tiene la obligación de enviar a la agencia la parte correspondiente del ingreso en la temporada de pago.

El embargo puede continuar hasta que

El contribuyente fije otro plan para pagar los impuestos morosos

Se liquide la cantidad de impuestos morosos adeudada

El IRS libere el embargo

Por lo tanto, demorar cualquiera de las primeras dos opciones hará que esta paga mensual siga siendo incautada.

El embargo continuará hasta que se realicen acuerdos alternativos o se salde el pendiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información importante: puede que la medida no afecte a todo el sueldo

La normativa establece que una porción de los ingresos del contribuyente puede quedar exenta del embargo. Esto se calcula tomando como referencia la deducción estándar y las exenciones personales que correspondan.

IRS envía al empleador la Publicación 1494 junto con el embargo y este documento explica cómo debe determinarse la cantidad exenta.

A su vez, el empleador debe entregar al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil para propósitos de la declaración, que debe completarse y entregarse en tres días.

En caso de que el contribuyente tenga otras fuentes de ingresos, IRS puede determinar que estas son las exenciones e incautar el 100% del salario.