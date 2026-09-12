Cuando sube la temperatura o se pasarán unos días lejos de la casa, mantener la tierra de las plantas húmeda se puede volver un problema. No obstante, el truco con la botella de plástico y agua puede solucionarlo.

El sistema no requiere electricidad, ya que usa cordones de algodón como mechas para llevar el agua desde la botella hasta el sustrato de manera gradual.

Para qué sirve usar una botella de plástico con agua en las macetas de las plantas

La botella de plástico sirve para armar un sistema de riego casero por capilaridad. Se corta la botella, se llena la parte inferior con agua y se colocan cordones de algodón que después conectarán ese depósito con la tierra de la maceta.

Los cordones absorben el agua y la trasladan poco a poco hacia el sustrato. De esta manera, ayudan a conservar la humedad y reducen el riesgo de que la planta se marchite por falta de agua.

Los cordones deben ser de algodón, quedar bien humedecidos antes de armar el sistema y tener un extremo en el agua y el otro enterrado en el sustrato.

Los cordones absorben el agua y la trasladan poco a poco hacia el sustrato. De esta manera, ayudan a conservar la humedad y reducen el riesgo de que la planta se marchite por falta de agua. Chat GPT

Por qué muchos recomiendan usar una botella de plástico con agua en las macetas de las plantas

Muchos recomiendan este método porque permite reutilizar materiales que normalmente se descartarían y dosificar el agua sin instalar un sistema de riego automático . Además, evita depender de que otra persona riegue las plantas durante una escapada corta.