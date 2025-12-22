La cadena minorista Walmart confirmó una medida que impactará de lleno en miles de consumidores: el cierre total de todas sus tiendas físicas en California durante 24 horas con motivo de la Navidad. La decisión coincide con uno de los feriados federales más importantes del año y obliga a los clientes a reorganizar sus compras de último momento.

Aunque el anuncio generó consultas y dudas, la empresa aclaró que sus servicios digitales continuarán funcionando con normalidad, garantizando el acceso a productos esenciales incluso durante el día festivo.

Qué día cerrarán las tiendas de Walmart en California

Según informó la compañía, ninguna sucursal de Walmart abrirá el jueves 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad en Estados Unidos. El cierre será por un período completo de 24 horas y afectará a todas las tiendas del estado de California, sin excepciones.

Walmart confirmó el cierre total de todas sus tiendas físicas en California durante 24 horas con motivo de la Navidad. Imagen: archivo.

La medida forma parte de una política corporativa que prioriza el descanso de los empleados luego de semanas marcadas por una fuerte demanda debido a las compras navideñas.

Antes del cierre total, Walmart sí atenderá al público el 24 de diciembre, aunque con horario reducido. Las tiendas estarán abiertas desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, por lo que se recomienda a los clientes anticipar sus compras.

La actividad comercial se reanudará con normalidad el viernes 26 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las tradicionales ofertas posnavideñas.

Compras online: la alternativa disponible durante Navidad

A pesar del cierre de locales físicos, Walmart mantendrá operativa su tienda online las 24 horas. A través de su plataforma digital, los clientes podrán:

Realizar compras desde cualquier dispositivo

Programar entregas para después del 25 de diciembre

Coordinar el retiro de pedidos antes del cierre del 24 de diciembre

Esta opción se presenta como clave para quienes necesiten productos de primera necesidad durante el feriado.

Otras grandes cadenas que cerrarán en Navidad en California

El cierre de Walmart no será un caso aislado. Varias grandes cadenas minoristas también bajarán sus persianas el 25 de diciembre, entre ellas:

Target

Costco

Sam’s Club

Aldi

Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Trader Joe’s

En la mayoría de los casos, las tiendas retomarán la actividad el 26 de diciembre, aunque con horarios que pueden variar según la ubicación.

Qué servicios que no funcionarán durante Navidad

Además del comercio minorista, otros servicios clave interrumpirán sus actividades el 25 de diciembre en California:

Bancos como Bank of America y Chase permanecerán cerrados

Wells Fargo cerrará antes el 24 de diciembre

Servicio Postal suspenderá entregas

FedEx y UPS operarán solo con servicios críticos

Las operaciones normales se retomarán el viernes 26 de diciembre.