Preservar la validez del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que desean viajar al exterior, pues muchas naciones exigirán que esta identificación internacional disponga de una validez futura de al menos 6 meses.

En ese marco, el Departamento de Estado de EE.UU. explica que no todos los ejemplares son elegibles para actualizarse por renovación, sino que deberán tramitarse desde cero por la edad a la que fueron originalmente gestionados.

Estados Unidos prohíbe que las personas de estas edades actualicen su pasaporte

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, todos los pasaportes que se solicitaron antes de los 16 años resultan inelegibles para la renovación . Por este motivo, cuando el documento de un niño se encuentre cerca de su fecha de caducidad o ya la haya alcanzado, será necesario solicitar otro completamente nuevo de manera presencial.

“Los pasaportes de los niños menores de 16 años tienen una validez de 5 años y no pueden renovarse . Incluso, si el pasaporte de su hijo ya venció o vencerá pronto, debe solicitar un pasaporte nuevo en persona“, señala USA.gov

Esta regla aplica entonces a menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y once meses con un pasaporte de menor aún vigente.

Los pasaportes de menores de 16 años no pueden actualizarse. Fuente: archivo.

Ya soy mayor: cómo puedo tramitar un nuevo pasaporte en Estados Unidos

En estos casos, el protocolo de gestión es similar al que se realizó al solicitar el pasaporte originalmente y, al emitirse, el documento tendrá una validez de 10 años. Los pasos del trámite son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud Pagar la tarifa correspondiente, que será de USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte

Toda esta documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes.

Información esencial: otros pasaportes que no pueden actualizarse en Estados Unidos

Las autoridades señalan que tampoco podrán actualizarse mediante renovación los pasaportes