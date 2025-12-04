El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente, pues las autoridades lo solicitarán durante los controles migratorios protocolares a quienes se trasladen como estadounidenses.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que un pasaporte aún vigente requerirá ser devuelto a las autoridades para poder reemplazarlo por uno nuevo y garantizar así su aceptación fuera del país.

Confirmado: todas estas personas deben devolver sus pasaportes estadounidenses

Aunque los daños por desgaste natural son comunes -en esta categoría se engloban, por ejemplo, curvaturas en las puntas y páginas de visa abanicadas- ciertas averías más severas requieren de la tramitación de un nuevo documento, tales como

Daños por agua (moho y manchas)

Rompeduras importantes

Marcas no oficiales en la página de datos

Páginas faltantes de visa

Perforaciones

En estos casos, las autoridades indican que el pasaporte dañado debe ser devuelto a un centro oficial de aceptación de pasaportes junto con la documentación requerida para realizar el reemplazo y una declaración que explique por qué el documento está percutido.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. En estos casos debe tramitarse uno nuevo. Foto: Archivo.

Paso a paso: documentos que hay que entregar para devolver el pasaporte y solicitar uno nuevo

Para realizar el trámite de reemplazo, junto con el pasaporte dañado y la declaración será necesario

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 165 para la libreta)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo comunicará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.