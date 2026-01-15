La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, será solicitada por las autoridades para habilitar el viaje al puerto de entrada del país, donde deberán realizarse posteriormente los controles de rutina que determinan la elegibilidad.

En ese marco, como la visa debe ser completamente válida al momento de solicitar la admisión, el Departamento de Estado aconseja que, frente a determinados cambios que puedan poner en riesgo este principio, los viajeros realicen nuevamente el trámite del documento.

Estados Unidos recomendó oficialmente que todos estos viajeros tramiten una nueva visa americana

Las autoridades aconsejan el trámite de un nuevo visado a todas las personas interesadas en viajar que hayan cambiado legalmente su nombre, ya sea por matrimonio, divorcio o por decisión de un tribunal, dado que en estos casos es necesaria la tramitación de una nueva identificación internacional.

“Una vez que tengas un nuevo pasaporte, el Departamento de Estado recomienda que solicites un nuevo visado estadounidense para facilitarte los viajes hacia y desde Estados Unidos”, afirman las autoridades.

Estados Unidos aconseja tramitar nuevamente la visa americana frente a un cambio de nombre. Fuente: archivo.

Venció mi pasaporte anterior: ¿debo tramitar una nueva visa americana?

En estos casos, la respuesta es no. Cuando el visado siga siendo válido y se encuentre en buenas condiciones no será necesario solicitar uno nuevo sólo porque el pasaporte donde fue emitido caducó.

Las autoridades indican que tan sólo se deberá viajar con ambos ejemplares, el viejo y el nuevo.

Si en el puerto de entrada el oficial admite el ingreso, el pasaporte nuevo tendrá un sello que diga “VIOPP”, que significa “visado en otro pasaporte”.

Advertencia para viajeros

“No intentes quitar el visado de tu pasaporte antiguo y meterlo en el nuevo pasaporte. Si lo haces, tu visado dejará de ser válido”, afirman las autoridades