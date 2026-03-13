Las autoridades federales de Estados Unidos pueden bloquear el pasaporte de ciertos contribuyentes cuando registran deudas tributarias muy elevadas con el Gobierno. Esta medida forma parte de un mecanismo de control fiscal que busca presionar a quienes mantienen obligaciones impagas con el sistema federal de impuestos. La restricción se activa cuando el Internal Revenue Service (IRS) detecta una deuda tributaria seriamente morosa y la certifica ante el United States Department of State. En ese momento, la persona puede perder el derecho a obtener o renovar su pasaporte hasta que regularice su situación fiscal. El IRS considera que existe una deuda tributaria seriamente morosa cuando el contribuyente acumula más de 66.000 dólares en impuestos federales impagos, incluyendo multas e intereses. Cuando se supera ese umbral, la agencia puede iniciar el proceso de certificación ante el Departamento de Estado. Una vez realizada esa notificación, el Departamento de Estado puede negar la emisión de un pasaporte nuevo o bloquear la renovación del documento. En algunos casos también puede restringir el pasaporte vigente si la deuda fiscal continúa sin resolverse. La restricción se mantiene mientras la deuda siga activa en los registros del IRS. Para levantar la medida, el contribuyente debe pagar el monto adeudado o acordar un plan de pagos con la autoridad fiscal. Cuando la situación se regulariza, el IRS elimina la certificación y comunica el cambio al Departamento de Estado. A partir de ese momento, la persona vuelve a tener la posibilidad de solicitar o renovar su pasaporte y salir del país sin restricciones.