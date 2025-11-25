La preocupación por más despidos masivos en Estados Unidos crece a medida que grandes compañías ajustan sus plantillas antes de 2026. Los recortes se multiplican en sectores clave y afectan directamente a miles de familias en todo el país.

Aunque muchas empresas los justifican como parte de reorganizaciones internas y reducción de costos , el ritmo y el alcance de estas medidas muestran un mercado laboral cada vez más presionado y en plena reconfiguración.

¿Qué megaempresa anunció más despidos masivos y a quiénes afecta?

Se trata de Apple. La tecnológica confirmó un ajuste interno que suma más despidos masivos y deja sin empleo a parte de su personal de ventas. Los recortes alcanzan a gerentes de cuentas que trabajan con grandes empresas, escuelas y agencias del Gobierno federal. Aunque la compañía sigue contratando, muchos empleados deberán competir por nuevos puestos .

También fueron afectados quienes operan los centros de reuniones institucionales y las salas de demostración para clientes clave. Estas áreas ya venían golpeadas por el cierre federal de 43 días y por los recortes impuestos por la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Puestos afectados en Apple

Gerentes de cuentas corporativas y gubernamentales.

Equipos de ventas para educación.

Personal de briefing centers.

Áreas que interactúan con agencias federales.

¿Por qué comienzan los despidos masivos y qué otras empresas ya anunciaron recortes?

El aumento de costos, la menor demanda y el avance de la inteligencia artificial impulsan los recortes. Solo en octubre se eliminaron más de 150.000 puestos, la cifra más alta en dos décadas, mientras el desempleo sube al 4,4% y las compañías buscan estructuras más livianas.

Varias corporaciones ya confirmaron recortes antes de 2026. Estas son las más relevantes:

Empresas que anunciaron despidos recientes