Millones de personas en Alaska, Pensilvania y Alabama recibieron la alarmante advertencia de no abandonar sus hogares debido a los altos niveles de toxicidad registraron en el aire. La alerta fue emitida debido al monitoreo a cargo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El seguimiento de la situación se mantendrá activo para monitorear si los valores que preocupan disminuyen o empeoran en las próximas horas, por lo que se recomienda estar atento a los sistemas de alerta de la EPA y el NWS. Se encontraron altos niveles de una partícula llamada PM2.5. Se trata de un contaminante atmosférico que tiene un diámetro menor a 2,5 micrómetros. Esta sustancia es capaz de entrar en los pulmones y llegar a la sangre, provocando de esta manera problemas respiratorios o agravando algunas enfermedades preexistentes. Además, también aumenta el riesgo se complicaciones cardiovasculares. Entre las fuentes de producción de la partícula PM2.5 se incluyen emisiones de vehículos automóviles, fábricas industriales, incendios y el polvo que se levanta de caminos que aún no han sido pavimentados. Para determinar si esto, la EPA usa el Índice de Calidad del Aire (AQI), que está dividido en 6 posibles categorías que a su vez tienen recomendaciones específicas: En Pensilvania, se emitió una alerta para la región de Liberty-Clairton y los condados Dauphin, Cumberland, Lebanon, Lancaster y York. En Alaska, la advertencia fue específicamente en Fairbanks, y en Alabama, alcanzó a ciudades como Decatur y Cullman. Según las recomendaciones de las autoridades, los residentes de esta zona deberían seguir las siguientes indicaciones: