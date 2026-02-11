El giro inesperado en la vida de John Eric Spiby demostró que uno nunca puede saber con certeza lo que le depara el futuro. El hombre, originario de Manchester ganó la lotería a los 80 años y decidió tomar una decisión inaudita con esos 2,77 millones de euros. El negocio que logró crear desde cero con parte de dinero ganado estaba valuado en cientos de millones de euros al momento en el que fue descubierto y detenido por la policía de Greater Mánchester. La maquinaria necesaria para producir los estupefacientes estaba instalada en una de las propiedades rurales de Spiby, con el objetivo primario de producir medicamentos falsificados. A medida que el negocio ganaba terreno, vieron la necesidad de trasladar el centro de operaciones a un lugar más amplio, por lo que se movieron a una nave industrial en Salford. Para no levantar sospechas, se usaba una empresa llamada Nutra Inc. a modo de fachada. No obstante, la producción de pastillas tomó una escala de características industriales que utilizaba un sistema de comunicación cifrada por seguridad. La operación estaba enfocada en producir principalmente pastillas de etizolam, una sustancia utilizada por su efecto tranquilizante cuyo impacto es entre seis y diez veces más intenso que el del diazepam. Se distribuía en las calles como cualquier otro medicamento. Las autoridades relacionaron varias muertes por sustancias del territorio a este caso, dado que el etizolam se asoció a aproximadamente la mitad de las muertes por drogas en 2021. John Eric Spiby fue sentenciado a 16 años y 6 meses de cárcel en 2021. La pena no solo fue para él, ya que se trataba de un negocio a gran a escala y contaba con la ayuda de su hijo y otros dos colaboradores: La sentencia de la justicia tiene como objetivo mandar un mensaje a la comunidad sobre las consecuencias que tiene cometer este tipo de crímenes ya que impactan de forma intensa en la seguridad pública. El juez responsable del caso criticó firmemente la decisión del jubilado que, teniendo una gran fortuna tras ganarse la lotería, decidió dedicar su vida al crimen organizado.