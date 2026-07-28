Al momento de comprar carne picada es común preguntarse si existe diferencia real entre pedir que la muelan en una carnicería o elegir una bandeja ya preparada en el supermercado.

Si bien ambas opciones pueden resultar similares, existen aspectos esenciales que conviene conocer antes de elegir.

Carne picada de carnicería: qué tener en cuenta

Cuando se compra carne y se solicita que se pique en el momento, el consumidor puede elegir el corte que quiere utilizar y observar el proceso de molienda.

Esta alternativa permite seleccionar la pieza antes de que sea procesada. Sin embargo, que la carne sea picada delante del consumidor no es sinónimo de que tendrá menos grasa como suele creerse. La composición final dependerá del corte elegido y de la cantidad de grasa de la pieza utilizada.

La carne picada en carnicería puede ser de un corte elegido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Carne picada de supermercado: qué tener en cuenta

De acuerdo con lo informado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) existe diferencia entre los productos que se encuentran como “ground beef” -carne picada de ternera- y aquellos que se comercializan como “hamburger”.

La principal diferencia en estos casos si radica en la grasa: mientras que a la de tipo hamburger puede agregarse, la carne picada de ternera no puede tener este adicional. En ambos casos se permite un máximo de hasta 30% de grasa, pero en una puede ser añadida y en el otro corte ya debe estar presente en la carne.

“Tanto la carne picada como la carne picada pueden llevar condimentos, pero no se añade agua, fosfatos, extensores ni aglutinantes”, indican las autoridades.

¿Qué es mejor, comprar carne en carnicería o en el supermercado?

No existe una única respuesta para afirmar que una opción es mejor que la otra, ambas vías tienen sus ventajas. Por este motivo, más importante que el lugar el consejo es prestar atención a la información nutricional y al tipo de corte que se está utilizando para la carne.