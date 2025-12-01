El avance de la tecnología ya se ve reflejado en los baños y promete cambiar un hábito centenario. Ahora, el papel higiénico empieza a quedar atrás frente a los inodoros inteligentes con washlet.

A diferencia de un inodoro tradicional, estos dispositivos funcionan mediante chorros de agua, secado automático y funciones automáticas para que las personas no estén en contacto con la apertura y cierre de la tapa.

Ya es tendencia: el nuevo inodoro eléctrico que le gana al papel higiénico

La limpieza con agua resulta más efectiva para la mayoría de las personas y reduce la irritación en pieles sensibles. Este mecanismo reemplaza el arrastre del papel por un sistema de enjuague suave que mejora la higiene diaria.

Chau papel higiénico: el nuevo producto que viene de Asia y cambia la forma de ir al baño inodoro inteligente Fuente: Shutterstock

Además, disminuye la cantidad de residuos sólidos que suelen generar obstrucciones en las cañerías y reduce el impacto ambiental derivado de la producción constante de rollos de papel. A largo plazo también supone un ahorro económico, ya que elimina la necesidad de reposición frecuente.

Cómo funciona este nuevo sistema que transforma el baño moderno

Los inodoros inteligentes incorporan un chorro de agua ajustable, secado por aire y funciones automáticas que permiten una experiencia más cómoda y tecnológica. Estos equipos, muy populares en países asiáticos, comienzan a expandirse rápidamente hacia América y Europa.

El mecanismo combina limpieza profunda, comodidad y menor consumo de recursos. Su instalación ya se observa en hogares, hoteles de alta categoría y aeropuertos, donde la modernización de los baños se convirtió en una prioridad.

Ventajas principales: