Un nuevo giro en las normas de tránsito impactará de lleno en los adultos mayores: desde el 20 de marzo de 2026, varios estados de Estados Unidos comenzarán a exigir más controles y requisitos para renovar la licencia de conducir a partir de los 70 años. La medida busca reforzar la seguridad en las calles sin aplicar prohibiciones automáticas por edad. Aunque cada estado administra sus licencias mediante el Department of Motor Vehicles (DMV), el criterio empieza a alinearse en todo el país: más evaluaciones médicas, chequeos visuales obligatorios y renovaciones más frecuentes para quienes continúan manejando. Las nuevas normas no implican una quita automática del permiso, pero sí establecen condiciones más estrictas y frecuentes para los conductores mayores. Entre los principales cambios se destacan: El objetivo es claro: evaluar la capacidad real de conducción y no solo la edad del titular. Uno de los puntos centrales será la implementación de pruebas visuales obligatorias en todos los casos, incluso para quienes no tienen antecedentes. Además, se incorporarán evaluaciones médicas para detectar condiciones que puedan afectar la conducción, como: Estas revisiones buscan anticipar riesgos antes de que se conviertan en accidentes, en línea con políticas de prevención vial. Otra modificación clave será la reducción en la vigencia de las licencias. En muchos estados: Esto permitirá a las autoridades realizar un monitoreo más preciso de cada caso. La respuesta es no. El nuevo sistema no establece la edad como único criterio. Las autoridades aclaran que: En algunos casos, podrían aplicarse medidas como: