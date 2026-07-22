Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Disney+ ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

4_ Vaiana Una épica travesía sobre una adolescente llena de energía que emprende una arriesgada misión para rescatar a su comunidad de una amenaza ancestral y enigmática, mientras descubre su verdadera identidad. La acompaña Maui, un vanidoso semidiós, quien la guía a través del vasto océano en una odisea trepidante, colmada de criaturas aterradoras y retos casi insuperables, con el propósito de devolver el equilibrio perdido.

Las películas más vistas de Disney+.

8_ Los descendientes (Descendants) En un idílico reino contemporáneo, Ben, el bondadoso hijo adolescente del rey Adam y la reina Bella, ofrece a los descendientes de los villanos clásicos de Disney —Cruella de Vil (Carlos), Maléfica (Mal), la Reina Malvada (Evie) y Jafar (Jay)— la oportunidad de redimirse.