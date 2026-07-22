Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Disney+ ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.
4_ Vaiana
Una épica travesía sobre una adolescente llena de energía que emprende una arriesgada misión para rescatar a su comunidad de una amenaza ancestral y enigmática, mientras descubre su verdadera identidad. La acompaña Maui, un vanidoso semidiós, quien la guía a través del vasto océano en una odisea trepidante, colmada de criaturas aterradoras y retos casi insuperables, con el propósito de devolver el equilibrio perdido.
8_ Los descendientes (Descendants)
En un idílico reino contemporáneo, Ben, el bondadoso hijo adolescente del rey Adam y la reina Bella, ofrece a los descendientes de los villanos clásicos de Disney —Cruella de Vil (Carlos), Maléfica (Mal), la Reina Malvada (Evie) y Jafar (Jay)— la oportunidad de redimirse.
9_ Spider-Man: Lejos de casa
Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, Peter Parker decide emprender un viaje a Europa para pasar unas vacaciones junto a Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos. No obstante, los planes de Parker de tomarse unas semanas de descanso de su faceta superheroica se frustran cuando Nick Fury lo recluta para colaborar con Mysterio —un humano originario de la Tierra-833, una dimensión del multiverso, que tuvo su primera aparición en Doctor Strange— y enfrentar a los Elementales, cuatro entidades inmortales de esa misma dimensión que dominan los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra.
10_ Spider-Man: Homecoming
Peter Parker se adentra en su nueva faceta como el superhéroe Spider-Man. Tras lo vivido con los Vengadores, regresa a su hogar, donde convive con su tía.