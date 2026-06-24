El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición de los contribuyentes estadounidenses varias opciones de créditos y deducciones para aliviar las cargas tributarias.

En esta noticia Estados Unidos deposita 1,700 dólares a todas las personas y familias que cumplan este requisito

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición de los contribuyentes estadounidenses varias opciones de créditos y deducciones para aliviar las cargas tributarias de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y cada uno apunta a públicos distintos.

En el caso de los créditos tributarios por hijos o dependientes, tienen como objetivo ayudar a las familiar que cumplen con los requisitos a obtener una reducción en el pago de sus impuestos y en algunos casos, también reembolsos.

En el caso de los créditos tributarios por hijos o dependientes, tienen como objetivo ayudar a las familiar que cumplen con los requisitos Wikimedia Commons | Freepik

Estados Unidos deposita 1,700 dólares a todas las personas y familias que cumplan este requisito

Existen varias opciones cuando se trata de reclamar créditos fiscales. En cada caso, se debe verificar que se cumplan con todos los requisitos exigidos por IRS y entender el funcionamiento de cada uno, ya que no todos son reembolsables.

Permiten recuperar parte de los gastos destinados al cuidado de menores o dependientes cuando se trata de servicios necesarios para que el contribuyente pueda trabajar o buscar empleo, entre los gastos elegibles se encuentran guarderías y centros de cuidado infantil.

Se pueden considerar:

3,000 dólares en gastos para un dependiente

6,000 dólares para dos o más dependientes

El Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit): montos y requisitos

Para acceder a este crédito, es necesario que el hijo cumpla con los siguientes requisitos:

Ser menor de 17 años al finalizar el año tributario

Ser hijo, hija, hijastro, hermano, hermanastro, nieto o descendiente elegible

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento económico

Ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente

Tener un Número de Seguro Social válido (SSN)

El CTC tiene un límite de ingresos que comienza a reducirse cuando se superan estos montos:

USD 200.000 para contribuyentes solteros.

USD 400.000 para parejas casadas.

El monto es de hasta 2,000 dólares por hijo que califique.

El Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit): montos y requisitos

Esta es la parte reembolsable del CTC. Para poder recibirlo, se deben cumplir con los requisitos para el mismo y además:

Debe existir ingreso del trabajo elegible

Generalmente se requiere haber ganado al menos 2,500 dólares durante el año

El hijo debe cumplir con todos los requisitos del CTC

Se podrán reembolsar hasta 1,700 dólares.

El Crédito por otros dependientes (Credit for Other Dependents): montos y requisitos

Este crédito está pensado para quienes mantienen personas que no califican para el primer beneficio. El monto es de hasta 500 dólares por cada dependiente elegible.

Los requisitos que debe cumplir la persona en cuestión son: