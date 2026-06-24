El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio oficial los plazos estrictos que jóvenes y adultos mayores deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir sin inconvenientes.

Cuando estos períodos se pasan por alto, el documento quedará completamente inelegible para el trámite de renovación, por lo que deberá gestionarse desde cero, como si nunca se hubiera tramitado en primer lugar.

Medida oficial del DMV: quiénes tendrán prohibido renovar su licencia

La actualización del carné de circulación sólo puede realizarse dentro del año previo a que caduque por completo y durante un máximo de dos años después de su fecha de vencimiento.

En julio 2026, por ejemplo, ya no podrán renovarse aquellas licencias de conducir caducadas en julio de 2024.

“Renovar tu licencia en cualquier momento dentro del periodo permitido no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se explica.

Quienes hayan demorado este trámite más de dos años, no podrán renovar su licencia de conducir. Shutterstock

Información importante que jóvenes y adultos deben conocer

Cuando se debe tramitar una licencia de conducir nueva, también se exigirá la aprobación de una evaluación de conocimiento y de visión, así como completar un curso previo y aprobar el examen de conducción.

Qué sucederá si se circula con una licencia de conducir vencida en Nueva York

De acuerdo con las autoridades, las sanciones que se atribuyen por este tipo de infracción están sujetas al tiempo de caducidad de la licencia:

60 días o menos : entre 25 y 40 dólares a lo que se adicionan recargos estatales y locales

Más de 60 días: de 75 a 300 dólares, también con recargos estatales y locales.

Los detalles para gestionar de cero este documento y evitar multas pueden encontrarse clicando aquí.