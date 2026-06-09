Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Disney+ ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de HBO.

4_ Toy Story 4 Para Woody, su misión siempre ha estado clarísima: proteger a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero su mundo se expande cuando Forky llega como nuevo compañero de cuarto y descubre lo inmenso que puede ser el universo para un juguete. Entonces, todos los juguetes se embarcan en una travesía que nunca podrán olvidar.

5_ La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma La Federación de Comercio ha impuesto un bloqueo al pequeño mundo de Naboo, gobernado por la joven reina Amidala, como parte de una estrategia concebida por el Sith Darth Sidious, quien, desde el anonimato, controla a los neimoidianos que lideran la Federación. Los Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz, el padawan Obi-Wan Kenobi, persuaden a Amidala de viajar a Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi, para intentar mediar en la amenaza. Pero, al burlar el bloqueo, la nave real queda dañada, lo que obliga a la tripulación a aterrizar en el árido y remoto planeta Tatooine.

8_ El diablo viste de Prada En la frenética escena de la moda neoyorquina, la revista Runway es el máximo referente. Bajo la férrea y sofisticada dirección de Miranda Priestly, trabajar allí representa un desafío temible para cualquiera que busque triunfar en ese ámbito. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. Sin embargo, entre el pequeño ejército de bellísimas redactoras de la revista, ella llama la atención por su aspecto desaliñado. Andy entiende muy pronto que, para triunfar en ese mundo, necesitará algo más que iniciativa y determinación. La prueba definitiva está justo delante de ella: alguien vestida de Prada de pies a cabeza.