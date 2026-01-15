Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Hulu ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 13 de enero para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Hulu.

3_ Rondallas

Un diminuto pueblo costero se une para restaurar su grupo musical, después de haber estado de luto durante dos años por el trágico hundimiento de uno de sus barcos pesqueros.

4_ Red

Mei Lee, una chica de 13 años algo peculiar pero con confianza en sí misma, se encuentra en un conflicto entre ser la hija obediente que su madre desea y el desorden típico de la adolescencia. Su madre Ming, que es sobreprotectora y un poco exigente, nunca se aleja de ella, lo que resulta ser una situación incómoda para una adolescente.

5_ Malas madres

En esta comedia, Amy (Kunis) parece tener una vida ideal: un matrimonio feliz, hijos brillantes, una casa preciosa y un excelente empleo. No obstante, se siente abrumada por sus responsabilidades, excesivamente comprometida y tan cansada que está al borde del colapso.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ The Ritual Killer

Un detective que está a punto de retirarse se asocia con un profesor de estudios africanos para encontrar a un asesino en serie que está llevando a cabo la antigua práctica de magia negra conocida como Muti.

7_ RED 2

El exagente de operaciones encubiertas de la CIA, Frank Moses (Bruce Willis), se reúne nuevamente con su singular equipo de élite para llevar a cabo la búsqueda mundial de un dispositivo nuclear portátil que ha desaparecido.

8_ ¡Menudo yerno!

Después de graduarse, Rebeca decide trasladarse a California para continuar sus estudios universitarios. En ese lugar, hace nuevas amistades. Durante la celebración de Acción de Gracias, regresa a la casa de sus padres, acompañada de un compañero bastante peculiar. En el aeropuerto, la esperan su familia y su novio, lo que da inicio a una serie de complicaciones.

9_ Step Up. Bailando

Tyler Gage (Channing Tatum) ha vivido toda su vida en las zonas más peligrosas de Baltimore y es consciente de que es poco probable que logre escapar de ese entorno. Un día, tras un encuentro con la policía, Tyler recibe una condena que lo obliga a cumplir con un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland.

10_ Supersalidos

En una de sus últimas noches como alumnos del instituto, los amigos y marginados Evan y Seth vivirán una aventura épica en una tarde en la que intentan conseguir bebidas para una fiesta donde estarán las chicas de sus sueños. En su travesía, los acompañará el inigualable McLovin, otro amigo fuera de lo común que acaba de adquirir un documento falso: su llave para poder comprar el alcohol.