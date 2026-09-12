El Gobierno del estado de Texas ha confirmado que tomará medidas severas contra quienes estén en su lista oficial de personas que deben pagos por manutención infantil. Las autoridades anunciaron que embargarán cuentas bancarias, bienes personales y otros activos de quienes figuren en esta nómina pública.

Se trata de una política impulsada por la Oficina del Fiscal General, que utiliza herramientas legales para garantizar que todos los niños reciban el apoyo económico correspondiente por parte de ambos padres, sin excepción

Embargarán cuentas y bienes en Texas: quiénes forman parte de la lista

Las acciones están dirigidas contra los llamados child support evaders, es decir, los padres que no han cumplido con sus obligaciones legales de manutención infantil. La lista oficial es pública y puede consultarse a través del sitio web de la Fiscalía General de Texas .

Entre las medidas de embargo se incluyen:

Cuentas bancarias, incluidos ahorros y cuentas corrientes .

y . Bienes muebles e inmuebles , como vehículos y propiedades .

, como y . Planes de retiro y seguros de vida .

. Indemnizaciones por seguros o reclamos por daños personales.

¿Dónde se puede ver la lista completa?

La lista completa se encuentra en el sitio web oficial del Gobierno de Texas: csapps.oag.texas.gov/evaders/all. Para aparecer allí, el deudor debe tener una orden judicial, deber al menos USD 5,000 en manutención, y no haber realizado pagos durante seis meses consecutivos, entre otros criterios .

Las acciones están dirigidas contra los llamados child support evaders, es decir, los padres que no han cumplido con sus obligaciones legales de manutención infantil. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras sanciones aplica el estado además del embargo?

Además del embargo de cuentas y bienes, el Gobierno de Texas aplica otras medidas coercitivas para asegurar el pago de la manutención. Estas acciones también afectan la vida cotidiana y profesional de los deudores. Entre las principales sanciones se encuentran :

Suspensión de licencias : incluye licencias de conducir, profesionales, de caza y pesca.

: incluye licencias de conducir, profesionales, de caza y pesca. Negación o revocación del pasaporte: quienes deben manutención pueden ver cancelado su trámite.

Registro de gravámenes (liens): sobre propiedades, fondos de retiro e incluso seguros.

¿Qué busca el Gobierno con estas sanciones?