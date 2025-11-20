Sin horno y en 10 minutos: cómo preparar un lemon pie saludable y delicioso. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa.

El lemon pie es uno postre ideal para los amantes de lo dulce en su justa medida. La frescura y acidez que lo caracterizan, sumada a la dulzura y la suavidad del merengue, hacen que esta tarta de limón tenga un balance perfecto de sabor y textura.

Este clásico de la pastelería británica es conocido por ser el favorito de la reina Isabel I, que lo servía en cada banquete. Si bien la receta original requiere horneado, a continuación, te compartiremos una versión de tarta de limón y merengue sin horno muy fácil de preparar, que dejará a todos maravillados.

Ingredientes para preparar lemon pie casero sin horno

Ingredientes para preparar lemon pie casero sin horno. Imagen: archivo.

250 gramos de galletas de vainilla

100 gramos de manteca

200 gramos de azúcar

400 gramos de leche condensada

4 claras de huevo

1/2 de vaso de jugo de limón

Ralladura de limón

Paso a paso, cómo preparar lemon pie: fácil, rápido y delicioso

Lo primero que tienes que hacer para esta receta de lemon pie sin horno es moler las galletas de vainilla. Una vez hecho esto, el siguiente paso es derretir la manteca e incorporarla a la mezcla con la mano hasta obtener un “arenado”.

Luego, en una tartera o molde armar una base con las galletas . Para ello, puedes ayudarte con una cuchara para alisar y así, obtener una masa uniforme y pareja. Una vez terminado este proceso, dejar reposar en la heladera.

Paso a paso, cómo preparar lemon pie: fácil, rápido y delicioso. Imagen: archivo.

Para preparar la crema de limón, hay que batir la leche condensada con el jugo de limón y la rayadura hasta obtener una mezcla uniforme. Lo que sigue es agregar una capa de esta crema por encima de las galletas y llevar al freezer por 4 horas.

Para el merengue francés, lo que sigue es separar las 4 claras de sus yemas y llevar a la batidora hasta formar una espuma . Luego, sin dejar de batir, añadir el azúcar en forma de lluvia hasta obtener una consistencia espesa y con cuerpo.

Por último, colocar el merengue por encima y con la ayuda de un soplete dorar los picos.¡A disfrutar!