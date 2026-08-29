Los fideos son uno de los alimentos presentes en casi todos los hogares y se consideran un comodín culinario por su versatilidad y práctica preparación. Si bien su proceso de cocción es sencillo, existen algunos trucos caseros que pueden ayudar a conseguir un mejor resultado de manera rápida.

Uno de ellos consiste en agregar unas gotas de limón al agua de la cocción para evitar uno de los problemas más comunes: que los fideos se peguen entre sí.

Poner limón en el agua de los fideos: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Agregar unas gotas de limón al agua de cocción ayuda a que los fideos no se pegoteen entre sí.

El procedimiento es sencillo

Llenar la olla con la cantidad habitual de agua

Esperar a que el agua llegue al punto de ebullición

Agregar los fideos

Añadir unas gotas de jugo de limón al agua

Cocinar la pasta durante el tiempo indicado en el paquete

Revolver durante la cocción para ayudar a mantener los fideos separados

El limón puede ser un gran aliado para que los fideos no se peguen. Fuente: Shutterstock Andrii Iemelianenko

El limón funciona entonces como un complemento para el proceso de cocción y puede ser especialmente útil cuando se busca una pasta de textura más bien firme.

Otros trucos al momento de cocinar los fideos

El limón no reemplaza los procedimientos tradicionales para evitar que la pasta se pegue, por lo que para conseguir los mejores resultados posibles es importante que los fideos tengan suficiente espacio para cocinarse y que el agua esté hirviendo antes de incorporarlos.

Además, se recomienda revolver durante la cocción, especialmente en los primeros minutos, cuando los fideos pueden comenzar a adherirse entre sí.

Una vez finalizado el proceso de cocción, se escurren y se sirven como de costumbre.