Encontrar un coche estacionado con los limpiaparabrisas levantados suele llamar la atención y existen diferentes explicaciones para esta señal, que no siempre son sinónimo de que ocurra algo grave.

Si bien es cierto que esta acción puede estar relacionada con malas intenciones, también podría vincularse con cómo quedo estacionado el vehículo o con una forma de cuidarlo frente a la llegada de frío extremo.

Encontrar el auto con el limpiaparabrisas levantado: qué significa

Es importante destacar que no existe un único significado de encontrar los limpiaparabrisas levantados, sino que la situación puede deberse a distintas circunstancias. Algunas de las posibilidades son

El vehículo está mal estacionado y alguien levantó los limpiaparabrisas en señal de advertencia

El automóvil pudo haber sido marcado por delincuentes como parte de una señal para identificarlo

Algún peatón intentó ayudar y los levantó para evitar que queden pegados al parabrisas durante una noche de frío

El propio dueño puede haberlos levantado para facilitar la limpieza del vidrio o frente a la llegada de una helada

Encontrar los limpiaparabrisas levantados puede tener varios significados. Freepik

Cómo actuar si se encuentra el vehículo con los limpiaparabrisas levantados

Existen algunas señales del contexto que pueden ayudar a determinar de qué se trata este gesto, por lo que el consejo es revistar

Si el auto está correctamente estacionado o si bloquea alguna rampa o garaje

Si hay hielo o temperaturas muy bajas

Si existen otras marcas extrañas en el vehículo

Si los limpiaparabrisas presentan algún daño

Si se dejó una nota o advertencia

En caso de que existan indicios sospechosos de intento de robo, lo recomendable es siempre avisar cuanto antes a las autoridades pertinentes