El próximo cambio de horario en Estados Unidos llegará un día antes que en 2025: el domingo 1 de noviembre de 2026 finaliza el horario de verano y los relojes deben retrasarse una hora. La medida afecta a la mayoría de los estados del país, salvo Arizona y Hawaii, que no aplican el ajuste estacional.

El cambio está establecido por la ley federal de horario uniforme, que fija el fin del horario de verano para el primer domingo de noviembre de cada año. Como en 2025 esa fecha cayó el 2 de noviembre, este año el ajuste se adelanta en el calendario al día 1 .

¿Qué cambia exactamente con el fin del horario de verano?

A las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre, los relojes deben retrasarse a la 1:00. En la práctica, eso significa una hora más de sueño esa noche y un cambio inmediato en la luz diurna disponible.

A partir de esa fecha, amanecerá y oscurecerá una hora antes que el día previo. Habrá más luz durante la mañana y anochecerá más temprano, un patrón que se mantiene hasta la primavera siguiente.

A las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre, los relojes deben retrasarse a la 1:00. Freepik

¿Cómo afecta este ajuste a la rutina diaria?

El principal impacto es la reducción de luz natural en las tardes, lo que obliga a adelantar actividades al aire libre, traslados y rutinas familiares antes del atardecer. Para quienes viajan, conducen de noche o trabajan en horarios fijos, el cambio repentino en la luz suele requerir unos días de adaptación.

Quienes no ajusten manualmente relojes, electrodomésticos o sistemas que no se sincronizan automáticamente pueden encontrarse con horarios desfasados una hora. La mayoría de los celulares y computadoras actualizan la hora de forma automática, pero relojes de pared, autos y algunos electrodomésticos suelen requerir cambio manual.