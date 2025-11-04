Con el fin de resguardar la seguridad de la moneda, Estados Unidos llevará a cabo un cronograma de rediseño del dólar.

Según el cronograma oficial, compartido por la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) la primera denominación pautada para el cambio es el billete más utilizado: la denominación de 10 dólares.

Así, las autoridades especificaron que sucederá con los billetes que actualmente se encuentran en circulación.

Por qué Estados Unidos cambiará sus dólares

El rediseño es responsabilidad del Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD).

“La integración cuidadosa de características de seguridad exclusivas es la base fundamental para mantener el efectivo seguro y garantizar la estabilidad de la economía de los EE. UU.“, señalan las autoridades.

En ese sentido, los diseños específicos de estos nuevos ejemplares se publicarán entre seis y ocho meses previos de su lanzamiento por motivos de seguridad.

“Hacerlo antes ayudaría a los falsificadores y causaría confusión en el mercado, reduciendo la confianza en la moneda estadounidense”, se afirma.

En qué fecha Estados Unidos realizará el rediseño de la moneda

El billete de 10 dólares es el más utilizado de acuerdo con la tabla de vida útil compartida por la Reserva Federal, con una durabilidad estimada de 5,7 años.

En esa línea, también es el primero del calendario de rediseño, con fecha de cambio pautada para 2026.

Qué debo hacer con los billetes que tengo en casa

Por política del Gobierno de Estados Unidos, todos los billetes de la Reserva Federal lanzados desde 1914 hasta la actualidad-independientemente del momento de su emisión-mantienen su curso legal.

Los modelos actuales no deberán entonces canjearse ni dejar de utilizarse. La integración se realizará de manera paulatina, cuando los bancos consideran que el billete presenta suficiente nivel de deterioro como para apartarse del sistema.

Cuándo se remodelarán los otros billetes

Las autoridades indican que el cronograma del cambio del dólar está fijado de la siguiente manera