La Administración del Seguro Social en Estados Unidos implementó en 2026 una serie de modificaciones clave que impactan directamente en jubilados, trabajadores activos y futuros beneficiarios. Desde aumentos en los pagos hasta cambios en impuestos y requisitos, el sistema atraviesa una actualización profunda que redefine las reglas del juego. A continuación, los 6 cambios del Seguro Social en 2026 que todos deben conocer. El aumento del Seguro Social en 2026 quedó fijado en 2,8%, lo que representa una suba moderada frente al año anterior. Aunque esto implica un incremento en los pagos mensuales, el beneficio real es menor debido al aumento en costos médicos. Gran parte de ese ajuste termina absorbido por gastos como Medicare, lo que reduce el impacto final en el bolsillo de los jubilados. Desde este año, la edad plena de jubilación alcanza los 67 años para quienes nacieron en 1960 o después. Este cambio marca el cierre de una transición iniciada hace décadas. Cobrar antes de esa edad implica reducciones permanentes, mientras que retrasar el retiro puede aumentar el monto mensual. El límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social se incrementó, lo que significa que una mayor parte del salario queda alcanzada por aportes. Este ajuste responde a la inflación y afecta especialmente a los trabajadores con ingresos más altos. Quienes cobran beneficios y continúan trabajando deberán prestar atención a los nuevos topes. Si se superan ciertos ingresos anuales, el Seguro Social puede retener parte de los pagos. Sin embargo, estos límites son más altos que en años anteriores, lo que permite conservar una mayor parte del beneficio. El sistema también actualizó los valores necesarios para obtener créditos laborales. En 2026, se necesita ganar más dinero para acumular cada crédito. Recordar: se requieren 40 créditos para acceder a la jubilación, aunque estos no aumentan el monto del beneficio una vez alcanzado ese mínimo. El dato que genera mayor preocupación es el estado del financiamiento. Las proyecciones indican que el fondo del Seguro Social podría enfrentar recortes en la próxima década si no se toman medidas. Esto podría traducirse en una reducción de beneficios, obligando a millones de personas a depender más de ahorros propios para sostener su retiro.