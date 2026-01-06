El Servicio de Impuestos Internos (IRS) brinda asistencia económica mediante reembolsos fiscales a los ciudadanos elegibles. Las autoridades anunciaron el depósito de 1,700 dólares para las personas elegibles que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Unas de las asistencias más demandadas corresponde al Crédito Tributario por Hijos (CTC), al cual se accede presentando el formulario 1040 que equivale a la declaración de impuestos.

¿Qué es el Crédito Tributario por Hijos del IRS y cómo opera?

El Crédito Tributario por Hijos fue puesto en vigencia por las autoridades del IRS con el fin de reducir la carga fiscal de las familias que tienen hijos menores a 17 años. Para acceder al reembolso, primero, se debe presentar la declaración de impuestos en la temporada fiscal correspondiente.

De acuerdo con la información que se detalla en el sitio oficial de la entidad fiscal, para el 2024 el crédito era de hasta 2,000 dólares por hijo, pero el monto reembolsable alcanzaba hasta 1,700 dólares.

El IRS entregará 1,700 dólares a todos los contribuyentes calificables para el CTC. Fuente: Archivo.

Hasta el momento, las autoridades no realizaron una actualización o ajuste de los montos respecto a la temporada de impuestos 2026 que comenzará en las próximas semanas.

Todos los requisitos para recibir el CTC de IRS

Para que una familia goce de dicho reembolso fiscal, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un número de Seguro Social.

Ser menor de 17 años de edad a finales de 2025.

Ser reclamado como dependiente en su declaración de impuestos

¿Cuánto dinero puede recibir una familia con este reembolso?

• 1 hijo calificable menor de 17 años hasta 2.000 dólares en total.

• 2 hijos calificables menores de 17 años hasta 4.000 dólares en total.

• 3 hijos calificables menores de 17 años hasta 6.000 dólares en total.

• 4 hijos calificables menores de 17 años hasta 8.000 dólares en total.