Estados Unidos confirmó un pago automático de u$s 1.250 para un grupo específico de niños que cumplan tres condiciones clave, a través de las llamadas Trump accounts. El beneficio combina un aporte federal con un refuerzo privado y está diseñado para fomentar el ahorro y la educación financiera desde la infancia.

El esquema apunta a familias de ingresos medios en determinados códigos postales de Connecticut y forma parte de una iniciativa impulsada por el nuevo gobierno, con apoyo de grandes filántropos. El dinero se deposita directamente en cuentas de inversión a nombre de los menores.

¿Quiénes reciben los depósitos automáticos de u$s 1.250?

El monto total surge de la suma de u$s 1.000 del programa federal Trump accounts más u$s 250 adicionales aportados por Dalio Philanthropies, la organización de Ray y Barbara Dalio, para unos 300.000 niños en Connecticut.

Para acceder al beneficio, deben cumplirse estas tres condiciones:

Tener una Trump account activa a nombre del menor.

Residir en un código postal de Connecticut con ingreso medio familiar inferior a u$s 150.000 .

Ser niño o niña elegible dentro del programa estatal vinculado a estas cuentas de inversión.

¿Cómo funciona la Trump account y qué objetivo tiene?

La Trump account es una cuenta de inversión, creada con la última reforma fiscal aprobada en julio de 2025, para que los fondos se depositen automáticamente y crezcan con el tiempo, con foco en el largo plazo. El objetivo es introducir a los niños en el ahorro, el mercado financiero y la alfabetización económica desde edades tempranas.

Desde el Gobierno y las organizaciones participantes destacan que el programa busca reducir brechas de oportunidad, reforzar la educación financiera y sentar las bases de una futura independencia económica. En el caso de Connecticut, el aporte privado actúa como un extra inmediato, elevando el beneficio total confirmado a u$s 1.250 por niño.