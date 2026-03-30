El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó sus advertencias sobre las consecuencias de no cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos. Cuando este trámite clave se posterga y no se regulariza la situación fiscal, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que impactan directamente en los bienes del contribuyente. Entre las acciones más severas se encuentran el embargo de cuentas bancarias, propiedades y vehículos, especialmente en casos donde existen deudas acumuladas y falta de respuesta a los avisos oficiales. La presentación de la declaración de impuestos es una obligación anual en Estados Unidos. Este proceso permite determinar si el contribuyente debe pagar impuestos o si corresponde un reembolso. No cumplir con este requisito a tiempo puede derivar en: El IRS sigue un proceso formal antes de aplicar sanciones más severas. En primer lugar, envía notificaciones informando la deuda o el incumplimiento. Luego, si no hay respuesta, emite un Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga un plazo, generalmente de 30 días, para regularizar la situación. Si el contribuyente no actúa dentro de ese período, el organismo queda habilitado para ejecutar medidas sobre sus bienes. En las etapas más avanzadas del proceso, el IRS puede intervenir sobre distintos activos del contribuyente, incluyendo: