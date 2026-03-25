El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que varios contribuyentes podrían recibir reembolsos reducidos o incluso, no recibirlos, debido a la existencia de deudas tributarias sin saldar. Tras el inicio de la temporada fiscal en Estados Unidos la mayoría de los ciudadanos ya han presentado sus declaraciones de impuestos ante el IRS y están a la espera de sus reembolsos, que según anunció el gobierno podrían ser mayores a los de años previos. El IRS puede reducir o eliminar tu reembolso sobre deudas pendientes a través del Treasury Offset Program (TOP) para pagar tus deudas si se pueden incluir en los siguientes grupos: En estos casos, no es que el reembolso desaparece, sino que se usa para saldar las deudas. Es por eso que el IRS necesita analizar cada caso de forma particular antes de avanzar con la medida. Para saber si tu reembolso ya está en marcha y podrías recibirlo en los próximos días, es necesario comprender cómo funciona el sistema de Tax Refund del IRS. Cada devolución pasa por un proceso de revisión, y el reembolso se envía una vez que la declaración haya sido completamente aprobada. Normalmente, los reembolsos suelen tardar 21 días desde que se procesan. Para verificar el estado de tu reembolso, se puede usar la herramienta oficial del IRS “Where is my Refund?” en la que pueden aparecer tres estados posibles: