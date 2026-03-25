El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos deberá poner nuevamente en marcha los cheques de estímulos correspondientes al Covid-19, de acuerdo a un reciente fallo judicial. En este contexto, se abre una nueva instancia para que contribuyentes que no accedieron a estos pagos o que abonaron cargos durante la pandemia puedan recuperar ese dinero mediante un trámite específico antes de la fecha límite establecida. El origen de esta medida se encuentra en el caso Kwong vs. Estados Unidos, resuelto por el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos. En ese fallo, la Justicia determinó que la pandemia de COVID-19 debía ser considerada un desastre nacional a efectos fiscales, lo que implicaba la extensión automática de ciertos plazos para los contribuyentes. Sin embargo, durante ese período el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplicó penalidades e intereses por pagos tardíos. El tribunal concluyó que esos cargos no correspondían bajo ese contexto excepcional, ya que debían haberse otorgado prórrogas. A partir de esta decisión, el organismo debe devolver los montos cobrados indebidamente. El beneficio alcanza a personas y empresas que pagaron penalidades entre 2020 y 2023 o que no recibieron correctamente dinero vinculado a ese período. Para acceder a estas devoluciones, los contribuyentes deben realizar un trámite ante el IRS. En la mayoría de los casos no se trata de un proceso automático, por lo que es necesario iniciar un reclamo formal. El procedimiento consiste en presentar el Formulario 843, que permite solicitar la devolución de penalidades e intereses cobrados durante la pandemia. También puede ser necesario corregir declaraciones fiscales previas, según cada situación. Existe una fecha límite para completar este trámite. Quienes no presenten la solicitud dentro del plazo establecido podrían perder el derecho a recuperar ese dinero. El monto a devolver varía según cada contribuyente. No existe una cifra fija, ya que depende de las penalidades e intereses que se hayan pagado durante el período comprendido entre 2020 y 2023. En algunos casos, los montos pueden ser bajos, pero en otros pueden representar sumas más elevadas si los cargos se acumularon durante varios meses o años. Antes de iniciar el reclamo, es fundamental revisar si se aplicaron penalidades o intereses durante la pandemia y si esos pagos fueron efectivamente realizados. También es importante completar correctamente la documentación requerida y respetar los plazos, ya que el proceso depende de la validación del IRS.