Los conductores de Nueva York que lleguen al límite de infracciones de tránsito pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducir.

Los conductores de Nueva York que lleguen al límite de infracciones de tránsito pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducir. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) utiliza un sistema de puntos que identifica a los conductores de riesgo y puede tomar medidas cuando se alcanzan los límites establecidos.

No obstante, existe una herramienta que puede ayudar a algunos automovilistas a evitar esa sanción. El Programa de Reducción de Puntos y Seguros es un curso de conducción defensiva aprobado por el DMV que reduce puntos del cálculo para la suspensión de la licencia.

El Gobierno suspenderá las licencias de quienes hayan llegado al límite de puntos: ¿Cómo funciona este sistema?

El sistema de puntos del DMV asigna una determinada cantidad de puntos por diferentes infracciones de tránsito, y estos solamente se agregan al historial cuando el conductor es declarado culpable.

Si un conductor acumula 11 puntos en un periodo de 24 meses, el DMV podrá suspender su licencia de conducir.

Si un conductor acumula 11 puntos en un periodo de 24 meses, el DMV podrá suspender su licencia de conducir. Imagen ilustrativa ChatGPT

Programa de Reducción de Puntos y Seguros: ¿Qué es y a quiénes puede ayudar?

E ste programa es un curso de conducción defensiva que puede realizarse de forma presencial o en línea a través de determinados proveedores autorizados.

Cuando se completa el curso, los conductores obtienen:

Una reducción de hasta 4 puntos en el cálculo para la suspensión de la licencia.

Un 10% de descuento en la prima base del seguro de responsabilidad civil y de colisión durante tres años.

El programa no elimina las infracciones ni borra los puntos del historial de conducción.



