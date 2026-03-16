En medio de la temporada de impuestos 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicadas en su sitio web oficial las sanciones que se aplican cuando se intenta saldar las obligaciones fiscales con cuentas bancarias que no cuentan con los fondos suficientes. Según lo especifica la agencia federal, se aplicarán multas basadas en el monto a pagar sobre todos los tributantes que tengan un pago fallido por este motivo. “La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica cuando no se tiene dinero suficiente en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe", señalan las autoridades. En estas situaciones, el banco deshonra y devuelve el cheque o el pago electrónico y califica el impuesto como “impago”. A quienes intentaron abonar sin fondos un monto menor a USD 1250, les corresponde una multa igual a lo que debían pagar o de USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el impuesto pendiente representaba USD 1250 o más, la multa será representativa de un 2% de lo que debía abonarse. Cuando la agencia aplica esta sanción, envía un aviso al domicilio del contribuyente notificando la decisión donde se informa sobre el plazo para pagar la penalización, que debe cumplirse de forma estricta para evitar que se acumulen intereses. IRS detalla que la penalización queda sin efecto cuando el tributante puede comprobar que el pago fue realizado de buena fe y que se contaba con los considerados "motivos razonables" para pensar que la cuenta bancaria disponía del dinero suficiente. Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderseIncluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco)Firmar y fechar la declaraciónEnviarla a la dirección de correo que figura en el aviso "Revisaremos su declaración escrita y le informaremos si la aceptamos como causa razonable“, indica IRS.