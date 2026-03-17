El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica en su sitio web oficial bajo qué circunstancias sus agentes armados pueden visitar sin aviso el hogar o negocio de un contribuyente. Aunque IRS no acostumbra a realizar visitas sin notificación previa, las autoridades especifican que el no declarar apropiadamente los ingresos que se tienen puede conllevar a que se realice una visita sorpresiva como parte de una investigación. La agencia federal explica que los agentes especiales del IRS son miembros de la policía que trabajan dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS, siendo los únicos empleados armados de la agencia. Este tipo de oficiales se encargan de investigar a quienes cometen delitos fiscales criminales relacionados con las violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales. Estos oficiales tienen potestad para visitar sin notificación previa o llamar sin avisar a un tributante que haya cometido un delito con el fin de investigarlo. También puede llamar a terceros que puedan resultar relevantes o enviar correos desde plataformas ajenas. La agencia especifica que, si un agente especial del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que el funcionario especial efectivamente trabaja para la agencia. “Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta la manera más confiable de identificar la identidad del oficial.