El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que las personas sin hijos que califiquen para el Crédito por Ingreso del Trabajo podrán recibir hasta 664 dólares al presentar su Formulario 1040. La cifra corresponde a los ajustes por inflación para el año fiscal 2026.

El monto surge de la Resolución Administrativa 2025-32 , publicada por el IRS, que fija los parámetros del Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) para las declaraciones que se presentarán en 2027. La actualización se realiza cada año para reflejar la inflación.

¿Quiénes pueden recibir los 664 dólares?

El Crédito por Ingreso del Trabajo es un beneficio fiscal reembolsable para trabajadores de bajos y medios ingresos. Para los declarantes sin hijos calificados, el monto máximo del año fiscal 2026 será de 664 dólares.

Para acceder al monto completo, el ingreso del trabajo debe alcanzar los 8,680 dólares anuales. El crédito comienza a reducirse a partir de los 10,860 dólares para declarantes solteros, o 18,140 dólares para matrimonios que declaran en conjunto.

Además de los límites de ingreso, el IRS exige otros requisitos generales para acceder al crédito sin hijos a cargo:

Tener entre 25 y 64 años

Vivir en Estados Unidos más de la mitad del año

No ser declarado como dependiente de otra persona

Tener ingresos por inversiones menores a 12,200 dólares anuales

La cifra corresponde a los ajustes por inflación para el año fiscal 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta este cambio a los contribuyentes?

Para los trabajadores sin hijos que cumplan los requisitos, el crédito representa un ingreso adicional al momento de presentar la declaración. El monto exacto depende del ingreso individual, y no todos los solicitantes reciben los 664 dólares completos.