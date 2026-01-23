El programa de salud destinado a personas de bajos ingresos Medicaid mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos esenciales que los solicitantes deben cumplir para poder reclamar esta prestación.

Además de encontrarse dentro de los umbrales permitidos y de trabajo, el Gobierno establece la obligación de contar con un estatus legal que se considere aceptable, caso contrario, la elegibilidad puede perderse.

Estados Unidos prohibirá Medicaid a quienes no cumplan con este requisito

De acuerdo con lo informado por las autoridades, uno de los requisitos principales que generalmente se aplica es que los beneficiarios deben ser residentes del estado en el que quieren acceder a Medicaid.

Además, se exige que tengan estatus de ciudadanos de Estados Unidos o que se encuentren dentro del grupo de no ciudadanos que se consideran elegibles para esta asistencia, como residentes permanentes legales.

“ Una vez que se determina que una persona es elegible para Medicaid, la cobertura es efectiva en la fecha de la solicitud o el primer día del mes ”, se indica.

Quienes no puedan cumplir con el requisito de estatus, no serán elegibles para la prestación. Fuente: archivo. Iryna Drozd

Nuevos requisitos de Medicaid y quiénes deben cumplirlos

En el presupuesto federal de 2025 se modificaron los requisitos vinculados al trabajo, la educación o el servicio comunitario para resguardar la elegibilidad de la prestación.

Esta nueva condición exige a los solicitantes 80 horas mensuales de actividades calificadas como empleo remunerado, educación formal de media jornada, capacitaciones laborales, servicio comunitario o una combinación de las anteriores.

La regla está vigente para personas de 19 a 64 años cubiertas por la expansión del programa (es decir, que se encuentren dentro de un rango del 138% de pobreza) o por exenciones calificadas.