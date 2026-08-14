Ingresar legalmente a Estados Unidos no siempre depende únicamente de contar con una visa americana vigente.

Existen determinados procedimientos migratorios que permiten a algunas personas solicitar una autorización especial de entrada temporal, incluso cuando las autoridades consideran que tienen algún motivo de inadmisibilidad.

Uno de ellos es el Formulario I-192, denominado Application for Advance Permission to Enter as a Nonimmigrant.

¿Qué es el Formulario I-192 y para qué sirve?

El Formulario I-192 es una solicitud ante las autoridades migratorias estadounidenses para obtener permiso anticipado de entrada como no inmigrante cuando existe un motivo de inadmisibilidad.

La normativa contempla diferentes motivos por los cuales una persona puede ser considerada inadmisible. En determinados casos, este formulario permite solicitar que se dispense temporalmente ese impedimento para poder ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, el I-192 no es una visa americana y tampoco constituye un trámite que permite ingresar automáticamente al viajero a Estados Unidos.

¿Quiénes pueden solicitar el Formulario I-192?

Ya no más visa americana | El único requisito para ingresar legal a USA sin documentos (foto: archivo).

Según las autoridades estadounidenses, el formulario está destinado principalmente a determinadas categorías de personas consideradas inadmisibles.

Entre ellas se encuentran:

No inmigrantes inadmisibles que ya poseen los documentos correspondientes para solicitar su admisión.

Personas que solicitan el estatus T de no inmigrante , relacionado con víctimas de trata de personas.

Personas que solicitan el estatus U de no inmigrante, destinado a determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.

La elegibilidad depende de las circunstancias individuales y del motivo específico de inadmisibilidad.

Por este motivo, presentar el formulario no significa que la autorización vaya a ser aprobada automáticamente.

Estos son los requisitos para presentar el Formulario I-192

El paquete de solicitud debe incluir diferentes documentos que permitan a las autoridades evaluar el caso.

Entre los elementos exigidos se encuentran:

Formulario I-192 completo y firmado .

Prueba de ciudadanía .

Huellas dactilares mediante el formulario correspondiente o captura electrónica realizada por un funcionario de CBP.

Formulario G-28 , si el solicitante cuenta con un representante autorizado.

Documentación relacionada con antecedentes penales, cuando corresponda.

Registros judiciales oficiales vinculados con condenas o delitos.

Información adicional que permita explicar las circunstancias que provocaron la inadmisibilidad.

En determinados casos, las autoridades pueden requerir pruebas adicionales para analizar las circunstancias particulares del solicitante.

¿Cuánto tarda el trámite del I-192?

Los tiempos pueden variar considerablemente según el caso y la carga de trabajo de las autoridades.

CBP informa actualmente que el Admissibility Review Office (ARO) recibe un volumen elevado de solicitudes y recomienda esperar al menos 180 días desde la presentación antes de realizar una consulta sobre el estado del trámite.

La revisión completa puede extenderse durante seis meses o incluso más.

Por eso, quienes necesiten viajar deben realizar el procedimiento con suficiente anticipación y no asumir que la aprobación será inmediata.