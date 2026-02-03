Con el arranque de la temporada de impuestos 2026, una inquietud se repite en miles de hogares hispanos en Estados Unidos: cuándo comenzará el IRS a enviar los reembolsos de impuestos. Para muchas familias, este depósito representa un respiro financiero clave para comenzar el año con mayor estabilidad.

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) todavía no difundió un cronograma oficial con fechas exactas, la experiencia de años anteriores permite anticipar cuándo podrían llegar los primeros pagos y qué factores influyen directamente en la rapidez del reembolso.

Inicia la temporada fiscal: cuándo llegan primeros pagos del IRS

Tradicionalmente, el IRS empieza a aceptar declaraciones de impuestos hacia finales de enero. En condiciones normales, los reembolsos iniciales se procesan dentro de los primeros 10 a 21 días posteriores a la presentación.

El Servicio de Impuestos Internos detalló qué grupo de contribuyentes tendrá prioridad para recibir los pagos. Imagen: archivo.

Esto significa que los contribuyentes que declaren apenas se habilite el sistema y cumplan con todos los requisitos podrían ver reflejado su reembolso de impuestos 2026 entre los primeros días de febrero.

Quiénes reciben el reembolso más rápido

No todos los contribuyentes avanzan al mismo ritmo dentro del sistema del IRS. En general, los pagos se priorizan para quienes:

Presentan la declaración de manera electrónica (e-file)

Eligen depósito directo a una cuenta bancaria

Tienen una declaración simple, sin ajustes ni revisiones adicionales

Estos casos suelen atravesar menos controles y validaciones, lo que acelera la llegada del dinero.

Situaciones que pueden demorar el reembolso de impuestos

Algunos contribuyentes deberán esperar más tiempo, incluso si presentan su declaración en enero. Entre las principales causas de demora se encuentran:

Solicitar el Crédito Tributario por Hijos (CTC)

Reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

Errores en nombres, números de Seguro Social o datos bancarios

Envío de la declaración en formato papel

Por ley, el IRS debe retener ciertos reembolsos hasta mediados o finales de febrero, como medida de control contra fraudes.

Cuánto dinero podrías recibir en tu reembolso

El monto del reembolso del IRS varía según ingresos, retenciones, créditos fiscales y tamaño del hogar. Sin embargo, en temporadas anteriores, el promedio nacional superó los $3,000 dólares, una cifra significativa para cubrir gastos acumulados tras las fiestas y el inicio del año.

Para muchas familias latinas, este dinero se destina a pagar deudas, ponerse al día con la renta o enfrentar gastos médicos y escolares.

Consejos clave para no retrasar tu reembolso en 2026

Especialistas en impuestos recomiendan seguir estos pasos para evitar contratiempos:

Presentar la declaración apenas comience la temporada fiscal

Verificar con cuidado toda la información personal

Usar siempre depósito directo

Guardar la confirmación y número de seguimiento del IRS

Revisar el estado del reembolso en herramientas oficiales

Planificar con anticipación reduce el estrés y evita depender de fechas inciertas.