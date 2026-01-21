Es oficial | Estados Unidos otorgará 400 dólares a todas las personas y familias que cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

Los residentes de Nueva York comenzarán a recibir cheques de reembolso por inflación. Según informó CNN, la medida fue confirmada por el Departamento de Impuestos y Finanzas y está incluida en el presupuesto estatal 2025-2026.

En este sentido, más de ocho millones de personas accederán a este pago único, cuyo valor depende de los ingresos declarados en 2023 y del estado civil consignado en la declaración de ese año.

De este modo, los pagos se emitirán únicamente en cheques físicos y serán enviados por correo postal a la dirección registrada en la última presentación tributaria.

Requisitos para acceder a los pagos

De acuerdo con CNN, el reembolso corresponde a quienes presentaron el formulario IT-201 del impuesto sobre el ingreso de residente para el período fiscal 2023, residieron en Nueva York durante todo el año y no fueron incluidos como dependientes en la declaración de otra persona. Además, los ingresos deben ubicarse dentro de los rangos fijados por el Departamento de Impuestos y Finanzas.

Es oficial | Estados Unidos otorgará 400 dólares a todas las personas y familias que cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

Montos del reembolso

Contribuyentes solteros o casados que declararon por separado: recibirán 200 dólares si ganaron hasta 75.000 dólares, o 150 dólares si los ingresos oscilaron entre 75.001 y 150.000 dólares.

si ganaron hasta 75.000 dólares, o si los ingresos oscilaron entre 75.001 y 150.000 dólares. Matrimonios que declararon en conjunto o cónyuges sobrevivientes calificados: obtendrán 400 dólares si los ingresos no superaron 150.000 dólares, o 300 dólares si estuvieron entre 150.001 y 300.000 dólares.

si los ingresos no superaron 150.000 dólares, o si estuvieron entre 150.001 y 300.000 dólares. Jefes de hogar: percibirán 200 dólares con ingresos de hasta 75.000 dólares, o 150 dólares si los ingresos estuvieron en el rango de 75.001 a 150.000 dólares.

Plazos de entrega

El envío de los cheques inició a fines de 2025 y se prolongará durante varias semanas. La institución aclaró que la distribución no seguirá un orden geográfico, por lo que algunos residentes recibirán el pago antes que otros.

A su vez, los contribuyentes no deberán realizar ningún trámite adicional : el cheque será enviado automáticamente a la dirección registrada en la última declaración de impuestos. En caso de cambios de domicilio, la actualización debe gestionarse a través de una cuenta de Servicios Individuales en línea del propio Departamento.

El reembolso se emitirá únicamente en cheques físicos, incluso para quienes habitualmente reciben devoluciones por depósito directo. De este modo, se busca simplificar el proceso y evitar errores en la acreditación.

El Departamento también advirtió que nunca contacta de manera directa para solicitar datos personales relacionados con el cheque de reembolso por inflación. Cualquier mensaje o llamada que requiera información adicional debe considerarse sospechoso y ser ign