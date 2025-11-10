En enero del próximo año todos los beneficiarios de jubilaciones del Seguro Social recibirán un aumento en su prestación en concepto de ajustes por costo de vida (COLA), anunciado recientemente a través de los canales oficiales de la Administración del Seguro Social (SSA).

Sin embargo, existen quienes también podrían recibir un incremento extra por el momento en el que presentaron su solicitud de beneficios, accediendo a un “doble aumento” en el mismo mes.

Confirmado SSA: todos estos jubilados recibirán doble aumento

Las autoridades especifican a todos los solicitantes que, cuando se aguarda hasta después de la edad plena para reclamar su prestación por retiro, se recibirá un monto más alto del que originalmente hubiera correspondido. Así, presentar a los 70 es la forma de obtener la mayor jubilación que puede pagarse.

En ese sentido, quienes reclamen de manera atrasada durante este tiempo con el objetivo de comenzar a recibir sus beneficios en enero, no sólo cobrarán el aumento por haber aguardado sino también el nuevo incremento COLA aplicado.

De cuánto será el aumento para todos los beneficiarios del Seguro Social

De acuerdo con el anuncio publicado por SSA, el aumento cola pautado para 2026 será del 2.8%, más significativo que el fijado para 2025, que fue del 2.5%.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán aproximadamente $56 por mes a partir de enero”, anunciaron las autoridades.

Así, durante diciembre comenzarán a enviarse los avisos COLA con el detalle exacto de la prestación a cobrar.

“Para recibir un aviso de COLA en línea, las personas deberán crear o iniciar sesión en su cuenta personal de my Social Security y optar por no recibir avisos en papel antes del 19 de noviembre de 2025″, indica SSA. De lo contrario, esta notificación será enviada por correo.