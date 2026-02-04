Las razones por las que puede demorarse tu reembolso y cómo evitarlo.

La temporada para la presentación de impuestos comenzó el 26 de enero del año en curso y quienes realicen las declaraciones correspondientes a 2025 recibirán sus desembolsos en las próximas semanas. No obstante, desde el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtieron sobre los posibles efectos de la Ley Tributaria en los tiempos de pago.

La norma, aprobada en 2025 y vigente para esta temporada impositiva, introduce cambios relevantes que podrían impactar en los desembolsos. Se espera que los montos aumenten de forma significativa debido a modificaciones en las deducciones y en los créditos fiscales.

Los reembolsos del IRS pueden verse afectados por los cambios en Ley tributaria

Los cambios de la Ley tributaria

Entre los puntos más relevantes de la ley tributaria, también denominada One Big Beautiful Act (OBBB Act), se destacan los siguientes cambios:

Aumento de la deducción estándar : se incrementa por el ajuste inflacionario de 2025, lo que reduce la base imponible para los contribuyentes estadounidenses.

Ampliación temporal del límite SALT : el tope anterior de USD 10.000 se eleva a USD 40.000 para determinados niveles de ingreso.

Incremento del crédito tributario por hijo : el beneficio sube a USD 2.200 y queda indexado por inflación.

Nueva deducción adicional para personas mayores de 65 años: los contribuyentes de 65 años o más podrán sumar una deducción extra de hasta USD 6.000, o hasta USD 12.000 en declaraciones conjuntas si ambos califican.

Deducción por ingresos de propinas : la ley incorpora una nueva deducción para trabajadores que reciben propinas de forma habitual.

Deducción por horas extras : se habilita una deducción específica por ingresos provenientes de horas extra, con un tope de hasta USD 12.500 para declaraciones individuales y hasta USD 25.000 para declaraciones conjuntas.

Deducción por intereses de préstamos para automóviles : se introduce un beneficio por los intereses pagados en préstamos destinados a la compra de vehículos nuevos ensamblados en Estados Unidos.

Eliminación o recorte de créditos energéticos : algunos créditos fiscales vinculados a eficiencia energética, mejoras en el hogar y energías renovables se reducen o dejan de estar disponibles.

Ajustes generales por inflación y cambios técnicos: la ley actualiza tramos impositivos, créditos y deducciones según la inflación, e introduce modificaciones en formularios y en el tratamiento de ciertos ingresos para adaptarlos a las nuevas deducciones y reforzar los controles.

Cómo afectan a los desembolsos

La ley tributaria vigente para el año fiscal 2025 eleva el costo fiscal de los reembolsos y cambia su dinámica. Los contribuyentes, en promedio, recibirá devoluciones más altas, mientras que el IRS debe administrar mayores desembolsos, controles más estrictos y una distribución menos homogénea de los pagos a lo largo de la temporada impositiva.

Cuándo se reciben los desembolsos y cómo evitar retrasos

Los reembolsos del IRS se deberían acreditar dentro de los 21 días posteriores a la presentación de la declaración, siempre que se envíe de manera electrónica y con depósito directo. Este plazo aplica a la mayoría de los contribuyentes, especialmente a quienes presentan temprano en el inicio de la temporada.

Sin embargo, los pagos pueden demorarse cuando la declaración incluye créditos reembolsables, como el Crédito Tributario por Hijo o el Earned Income Tax Credit, ya que por ley el IRS debe retener esos desembolsos hasta completar controles antifraude, lo que en general retrasa los pagos hasta comienzos de marzo.

Las demoras también pueden producirse por errores o inconsistencias en la información declarada. Datos personales incorrectos, diferencias entre los ingresos informados y los registros del IRS, o problemas con los formularios de respaldo suelen activar revisiones manuales que extienden los plazos de pago.

A esto se suma el hecho de que el organismo prioriza cada vez más los pagos electrónicos y reduce el uso de cheques en papel, lo que puede generar retrasos adicionales para quienes no informan una cuenta bancaria válida.

Para evitar demoras, el IRS recomienda presentar la declaración de forma electrónica, elegir el depósito directo y verificar cuidadosamente todos los datos antes del envío. Estas acciones permiten recibir el reembolso más rápido.