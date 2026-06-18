Cuando una persona enfrenta deudas fiscales, una de las mayores preocupaciones es perder sus bienes. Sin embargo, la ley en Estados Unidos establece límites claros: no todo puede ser embargado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) debe respetar una lista de bienes protegidos que están excluidos de embargo, ya que son considerados esenciales para la subsistencia básica del contribuyente.

IRS tendrá prohibido embargar estos bienes: la lista completa

La normativa federal contempla excepciones específicas para evitar que una persona quede en una situación de vulnerabilidad total. El objetivo es garantizar condiciones mínimas de vida, incluso ante deudas fiscales. Entre los principales bienes protegidos se encuentran:

Ropa y efectos personales básicos

Mobiliario del hogar esencial

Alimentos y provisiones necesarias

Herramientas de trabajo indispensables

Parte de los ingresos (según límites legales)

Estos bienes no pueden ser tomados por el IRS.

El IRS no puede embargar bienes esenciales para la subsistencia, ya que la ley federal establece límites claros. Fuente: El Cronista.

IRS sí tiene permitido embargar uno por uno todos estos bienes

Por otro lado, el organismo sí puede avanzar sobre:

Cuentas bancarias

Propiedades no esenciales

Vehículos

Activos financieros

La protección no es total, pero sí establece límites.

Los bienes pueden estar protegidos pero la deuda NUNCA desaparece

Aunque ciertos bienes estén protegidos:

La deuda sigue vigente

Se pueden aplicar otras medidas de cobro

Es clave regularizar la situación

La protección NO elimina la obligación fiscal.