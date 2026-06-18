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Cuando una persona enfrenta deudas fiscales, una de las mayores preocupaciones es perder sus bienes. Sin embargo, la ley en Estados Unidos establece límites claros: no todo puede ser embargado.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) debe respetar una lista de bienes protegidos que están excluidos de embargo, ya que son considerados esenciales para la subsistencia básica del contribuyente.
IRS tendrá prohibido embargar estos bienes: la lista completa
La normativa federal contempla excepciones específicas para evitar que una persona quede en una situación de vulnerabilidad total. El objetivo es garantizar condiciones mínimas de vida, incluso ante deudas fiscales. Entre los principales bienes protegidos se encuentran:
- Ropa y efectos personales básicos
- Mobiliario del hogar esencial
- Alimentos y provisiones necesarias
- Herramientas de trabajo indispensables
- Parte de los ingresos (según límites legales)
Estos bienes no pueden ser tomados por el IRS.
IRS sí tiene permitido embargar uno por uno todos estos bienes
Por otro lado, el organismo sí puede avanzar sobre:
- Cuentas bancarias
- Propiedades no esenciales
- Vehículos
- Activos financieros
La protección no es total, pero sí establece límites.
Los bienes pueden estar protegidos pero la deuda NUNCA desaparece
Aunque ciertos bienes estén protegidos:
- La deuda sigue vigente
- Se pueden aplicar otras medidas de cobro
- Es clave regularizar la situación