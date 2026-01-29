Es oficial | Estados Unidos deposita 500 dólares en las cuentas bancarias de todas estas personas. (Fuente: Archivo)

En un escenario de inflación persistente y aumento del costo de vida, el acceso a la vivienda se volvió uno de los principales desafíos para los adultos mayores en los Estados Unidos. El encarecimiento de los alquileres, sumado a ingresos fijos que muchas veces no se actualizan al ritmo de los precios, tensiona los presupuestos de jubilados y pensionados.

En ese contexto, la ciudad de Miami reactivó un programa de asistencia al alquiler dirigido a personas mayores de bajos recursos, con el objetivo de evitar situaciones de inestabilidad habitacional y ofrecer un alivio económico en un momento de fuerte presión inflacionaria.

Se trata del Programa de Asistencia de Alquiler para Personas Mayores (SRAP, por sus siglas en inglés), una política que apunta a inquilinos de edad avanzada que enfrentan dificultades para sostener el pago mensual de la renta. El plan contempla subsidios durante un período de hasta un año, con montos que rondan los 500 dólares mensuales destinados exclusivamente a facilitar el acceso o la permanencia en viviendas dentro de la ciudad.

La convocatoria tiene un plazo acotado y las autoridades locales definieron un cronograma específico de inscripción y evaluación. A diferencia de otros programas, la asignación no depende estrictamente del orden de llegada, sino de un análisis posterior de cada caso por distrito.

Requisitos y quiénes pueden postularse

El esquema está orientado a personas de 62 años o más que residan dentro de los límites de la ciudad de Miami y cuyos ingresos familiares se ubiquen por debajo de la mitad del ingreso medio del área. Además, deben acreditar que una parte significativa de sus ingresos, al menos cerca de un tercio, se destina al alquiler y que se encuentran al día con sus pagos.

Para iniciar el trámite se exige presentar identificación válida en Florida, comprobantes de ingresos, contrato de alquiler vigente y documentación actualizada. Las autoridades advierten que la información desactualizada o incompleta puede dejar a los solicitantes fuera del proceso.

El plazo para enviar las solicitudes comenzó el 26 de enero y finalizará el 20 de febrero.

Según informaron las autoridades, las solicitudes se procesarán hasta el 31 de marzo de 2026. Desde esta fecha, el gobierno comunicará quiénes recibirán esta ayuda económica.