Es oficial | Estados Unidos depositará 10.800 dólares a todas las personas que cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

En medio del encarecimiento sostenido del costo de vida en Estados Unidos y de las crecientes barreras para acceder a una vivienda, la ciudad de Nueva York puso en marcha una nueva ayuda social.

Se trata de un programa de asistencia directa que otorga 1200 dólares por mes durante nueve meses consecutivos, lo que suma un total de 10.800 dólares, destinado a jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.

Cuál es el programa y a quién está dirigido

Se trata del programa Cash with Care, una prueba piloto impulsada por el Ayuntamiento de Nueva York en alianza con la organización social Covenant House New York. Está dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran sin hogar, en refugios temporales o en riesgo inminente de perder su vivienda.

No obstante, el alcance es limitado. Según información oficial, solo 60 participantes fueron seleccionados en esta primera etapa, con el objetivo de evaluar el impacto real del dinero en efectivo sobre su estabilidad habitacional, su inserción laboral y su bienestar general.

Cómo serán los pagos

Los jóvenes seleccionados reciben:

$1.200 dólares por mes ,

durante nueve meses consecutivos ,

sin obligación de justificar en qué se utiliza el dinero.

La lógica del programa es simple: permitir que cada persona decida cómo cubrir sus necesidades más urgentes, como alquiler, transporte, alimentos, servicios básicos o estudios, mientras recibe acompañamiento social y orientación financiera.

Este enfoque se apoya en evidencia previa que sugiere que la ayuda directa en efectivo puede ser más eficaz que los programas rígidos, especialmente cuando se trata de poblaciones jóvenes en situaciones complejas.

Aclaraciones del Gobierno

De acuerdo a las autoridades, Cash with Care no es un nuevo cheque de estímulo, no es un programa del IRS y no está disponible en todo Estados Unidos. Asimismo, no se solicita a nivel nacional, o se tramita por declaración de impuestos y no aplica fuera de la ciudad de Nueva York.

Se trata de una política local, financiada con fondos públicos asignados al estado y ejecutada por la ciudad, con fines estrictamente sociales y experimentales.