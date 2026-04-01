El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explicó en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los funcionarios de impuestos pueden visitar el hogar de un contribuyente para verificar que hayan cumplido adecuadamente con sus obligaciones fiscales, sin importar su estado de residencia. Cuando se determine que una visita debe concretarse, la agencia se comunicará con el tributante para notificar debidamente esta acción y coordinar en conjunto el momento en el que se llevará a cabo el encuentro. No obstante, es esencial considerar que, si los avisos no se contestan en tiempo y forma, la visita se llevará a cabo de todas formas. Según lo indica el organismo recaudador, los funcionarios de ingresos son empleados civiles autorizados a intervenir de forma directa en el proceso de cobro. “El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, se indica. En caso de no responder, se enviarán reiteradas notificaciones, pero si la falta de contacto persiste, la visita se realizará de todas formas. En este procedimiento, se ahondará en profundidad sobre sobre declaraciones e impuestos adeudados y, en caso de que existan obligaciones pendientes, se podrá pagar al funcionario en el momento, aunque también se dará la opción de realizar la operación online La agencia especifica que, cuando un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente trabaja para el organismo y protegerse así de cualquier fraude.