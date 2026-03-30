El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció a través de su sitio web oficial cambios clave en la forma en la que operará sus oficinas de atención al público durante la temporada de impuestos en Estados Unidos. Si bien el plazo para entregar el Formulario 1040 finaliza el 15 de abril, existen quienes tienen prórrogas que extienden su tiempo para realizar esta gestión. En ese marco, la medida permitirá que centros de asistencia fiscal abran en días y horarios adicionales con el objetivo de que más contribuyentes puedan realizar consultas y trámites antes de presentar sus declaraciones. De acuerdo con lo comunicado por las autoridades, los centros de asistencia al contribuyente abrirán en horarios especiales algunos sábados durante los próximos meses. El cronograma fija que las jordanas especiales se realicen Durante estos días especiales, los contribuyentes podrán realizar las mismas consultas y gestiones que en los horarios habituales, con la excepción de que no se aceptarán pagos en efectivo. Las jornadas se llevarán en centros ubicados en diversos estados, incluyendo oficinas en Washington D.C. y Puerto Rico. El consejo de las autoridades es revisar previamente el listado oficial de centros participantes y las instrucciones para la visita. Quienes deseen consultar el horario de su oficina más cercana podrán hacerlo clicando aquí. Además de la inclusión de los sábados al cronogramada de atención, el IRS confirmó que la mayoría de los centros de asistencia ampliaron sus horarios de atención para brindar más tiempo de ayuda a quienes lo requieran durante la temporada de impuestos. Los horarios extendidos estarán vigentes hasta el jueves 30 de abril.