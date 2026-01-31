La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado su calendario de pagos 2026, donde se especifican una por una las fechas actualizadas en las que cada beneficiario podrá cobrar su prestación durante este año.

Si bien hay periódicamente instancias de depósito fijadas para todos los meses, el primer trimestre se presentó como una anomalía para los receptores del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), quienes cobraron y cobrarán antes de lo previsto.

Doble depósito para febrero: por qué ocurre y cuándo será el segundo pago

Los receptores de esta prestación reciben históricamente su depósito el primer día del mes. No obstante, cuando estas fechas coinciden con un día festivo o un fin de semana, este momento se adelanta al último día hábil del mes anterior.

En ese marco, aunque el pago de febrero fue entregado el viernes 30 de enero a todos los beneficiarios, a finales de ese mismo mes habrá otro depósito, en esta oportunidad, del pago correspondiente a marzo, dado que nuevamente la fecha original caería un domingo.

Los beneficiarios SSI reciben el pago de marzo en febrero. Fuente: archivo.

Cómo quedaron entonces las fechas de pago

Pago de febrero: adelantado al viernes 30 de enero

Pago de marzo: adelantado al viernes 27 de febrero

Otros meses en los que se adelantarán los pagos del Seguro Social

Según lo indica el calendario de pagos, los siguientes meses también se cobrarán por adelantado por el mismo motivo