Las manchas blancas que aparecen en la mampara de la ducha son uno de los problemas más difíciles de eliminar del baño. Aunque se limpie el vidrio con frecuencia, las gotas de agua pueden secarse y dejar depósitos minerales que, con el tiempo, forman una película opaca conocida popularmente como sarro.

Entre los trucos caseros más utilizados aparece un producto económico que casi todos tienen en la cocina: el vinagre blanco. Su acidez puede ayudar a disolver los depósitos minerales y restos de jabón adheridos al vidrio, facilitando considerablemente la limpieza.

Para qué sirve

El principal motivo para utilizar vinagre blanco en la mampara es combatir las marcas producidas por el agua dura.

Cuando las gotas de agua quedan sobre el vidrio y se evaporan, pueden permanecer minerales como calcio y magnesio. La acumulación progresiva genera esas características manchas blanquecinas que hacen que una mampara limpia parezca permanentemente sucia.

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede reaccionar con determinados depósitos minerales y facilitar su desprendimiento.

Por esta razón, rociarlo sobre el vidrio puede servir para ablandar el sarro, eliminar marcas de agua y desprender residuos de jabón, devolviendo transparencia a la mampara sin necesidad de recurrir inicialmente a productos de limpieza más agresivos.

El vinagre blanco es barato, fácil de conseguir y su ácido acético puede ayudar a desprender depósitos minerales. ChatGPT

Por qué todos lo recomiendan

La explicación está en la química. Muchos depósitos conocidos como sarro contienen compuestos minerales que reaccionan frente a los ácidos.

El ácido acético presente en el vinagre ayuda a descomponer o solubilizar parte de esas incrustaciones. Una vez que el depósito se ablanda, resulta mucho más sencillo retirarlo utilizando una esponja o paño.

Por eso, el truco puede funcionar especialmente bien sobre las marcas recientes de agua dura. En cambio, cuando la mampara lleva meses o años acumulando depósitos minerales, una única aplicación probablemente no sea suficiente y puede ser necesario repetir el procedimiento.