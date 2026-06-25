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En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece varios créditos y deducciones fiscales para que los contribuyentes tengan un alivio fiscal a la hora de pagar impuestos o recuperar parte de lo pagado.

El más solicitado es el Crédito tributario por Ingreso del Trabajo, un beneficio fiscal que apunta a personas y familias de bajos y moderados ingresos. Reduce el impuesto y si el crédito supera el monto del impuesto, se puede reembolsar.

El más solicitado es el Crédito tributario por Ingreso del Trabajo, un beneficio fiscal que apunta a personas y familias de bajos y moderados ingresos.
El más solicitado es el Crédito tributario por Ingreso del Trabajo, un beneficio fiscal que apunta a personas y familias de bajos y moderados ingresos.El Cronista

Estados Unidos deposita estos montos a todas las familias y personas que cumplan esta condición

El Earned Income Tax Credit (EITC) es un crédito fiscal 100% reembolsable que pueden solicitar quienes cumplan con estos requisitos:

  • Tener ingresos del trabajo (salarios, propinas u honorarios)
  • Presentar una declaración de impuestos con un estado civil elegible
  • Contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos
  • No superar los límites de ingresos e ingresos por inversiones que se establecen para el año fiscal en cuestión
  • Cumplir con las reglas aplicables según la cantidad de hijos calificados

Los montos varían y dependen de los ingresos del contribuyente, el estado civil y la cantidad de hijos calificados que registre:

  • Sin hijos: hasta 649 dólares
  • Con 1 hijo: hasta 4,328 dólares
  • Con 2 hijos: hasta 7,152 dólares
  • Con 3 o más hijos: hasta 8,046 dólares

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¿Cómo reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

Para reclamar el EITC, es necesario:

  • Presentar el Formulario 1040 o 1040-SR
  • Si se reclama un hijo calificado, completar además el Schedule EIC
  • Conservar la documentación que respalde los ingresos y la elegibilidad ya que el IRS puede solicitarlos