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En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece varios créditos y deducciones fiscales para que los contribuyentes tengan un alivio fiscal a la hora de pagar impuestos o recuperar parte de lo pagado.
El más solicitado es el Crédito tributario por Ingreso del Trabajo, un beneficio fiscal que apunta a personas y familias de bajos y moderados ingresos. Reduce el impuesto y si el crédito supera el monto del impuesto, se puede reembolsar.
Estados Unidos deposita estos montos a todas las familias y personas que cumplan esta condición
El Earned Income Tax Credit (EITC) es un crédito fiscal 100% reembolsable que pueden solicitar quienes cumplan con estos requisitos:
- Tener ingresos del trabajo (salarios, propinas u honorarios)
- Presentar una declaración de impuestos con un estado civil elegible
- Contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos
- No superar los límites de ingresos e ingresos por inversiones que se establecen para el año fiscal en cuestión
- Cumplir con las reglas aplicables según la cantidad de hijos calificados
Los montos varían y dependen de los ingresos del contribuyente, el estado civil y la cantidad de hijos calificados que registre:
- Sin hijos: hasta 649 dólares
- Con 1 hijo: hasta 4,328 dólares
- Con 2 hijos: hasta 7,152 dólares
- Con 3 o más hijos: hasta 8,046 dólares
¿Cómo reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?
Para reclamar el EITC, es necesario:
- Presentar el Formulario 1040 o 1040-SR
- Si se reclama un hijo calificado, completar además el Schedule EIC
- Conservar la documentación que respalde los ingresos y la elegibilidad ya que el IRS puede solicitarlos