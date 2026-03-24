Con el fondo del Seguro Social bajo presión y una fecha límite cada vez más cercana, expertos y legisladores ya analizan medidas drásticas que incluyen recortes en los beneficios y un aumento en la edad de jubilación, dos decisiones que podrían impactar de lleno en millones de trabajadores. El programa enfrenta un escenario crítico: el fondo que financia las jubilaciones podría agotarse hacia 2032, lo que obligaría a tomar decisiones urgentes para evitar su colapso. En ese contexto, distintos equipos de análisis económico comenzaron a poner sobre la mesa alternativas que, aunque polémicas, buscan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Una de las propuestas más duras —conocida como “Option E”— plantea directamente recortar los pagos a los jubilados. Según estimaciones, esta medida podría significar una pérdida de entre 2.500 y 2.700 dólares anuales por beneficiario. Además del recorte en los haberes, el plan también incluye elevar la edad de retiro hasta los 69 años, lo que obligaría a millones de estadounidenses a permanecer más tiempo en el mercado laboral antes de acceder al beneficio completo. Este punto no es menor: actualmente, la edad plena de jubilación ya se ubica en torno a los 67 años para quienes nacieron después de 1960, tras reformas anteriores del sistema. El argumento detrás de esta medida es claro: el aumento en la esperanza de vida y la menor cantidad de aportantes activos hacen que el esquema actual sea cada vez más difícil de sostener. Los especialistas advierten que, si no se implementan reformas, el sistema podría aplicar recortes automáticos de hasta un 20% o más en los beneficios en la próxima década. Esto abriría un escenario aún más complejo, donde los jubilados actuales y futuros verían reducidos sus ingresos sin previo aviso. Frente a este panorama, no todas las propuestas implican ajustes directos sobre los beneficiarios. Algunas alternativas incluyen: Sin embargo, cada opción implica costos políticos y económicos, lo que dificulta alcanzar consensos en el corto plazo.